日月潭一家知名飯店有員工確診，卻被飯店要求疫調時不報公司地址，要說戶籍地址，遭質疑隱匿疫情；飯店業者則表示，員工來自各縣市，休假回到居住地若有症狀，自行快篩通報當地縣市衛生局，也要依規定流程處理，可能是員工誤解。

據了解，該飯店最近累計已有5名員工確診，業者還要求確診者的室友，在隔離前搬出宿舍；目前，匡列飯店22名密切接觸者，全體員工200多人快篩都是陰性。

南投縣衛生局長陳南松表示，接受疫調時，企業要怎麼教育員工不是重點，因為，傳染病疫調時，只要匡列為密切接觸者，無論在現居地或戶籍地，都必須居家隔離在醫院、家裡或是集中檢疫所，有必要時會通知其他縣市衛生局進行後續處理；同時提醒民眾，如果隱匿不實、干擾疫調，以《傳染病防治法》可裁罰6到30萬元。

業者表示，飯店重視客人度假體驗與員工健康情況，依照中央防疫指揮中心的營業指引，定期清潔工作之外，也加強館內清消，並訂出防疫SOP。

基於保護全體員工的健康，也都配合南投縣衛生局的防疫措施，立即通報，並清空宿舍進行專業清潔消毒，也要求要3＋4居隔自主健康管理，前後快篩至少3至4次以上，確認沒有症狀才可以上班，希望做到滴水不漏的高規格防疫措施，就是要確保客人與員工健康無虞。