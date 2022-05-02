華視新聞台承接僑委會1200萬元標案，製作節目卻出現「獨家新聞」，民進黨立委何志偉今（2日）在立法院質詢僑委會副委員長呂元榮「為何會出現獨家新聞，是專訪還是廠商贈送？」呂則回應「合約中沒有！」何志偉批評，目前是鬼打牆狀態，一直沒講清楚，要求僑委會進一步提供書面回復。

立法院外交及國防委員會今（2日）邀請僑委會委員長童振源、呂元榮報告業務概況並備質詢，何志偉質詢時表示，1200萬標案委託華視製作僑胞對台灣貢獻，為何要採訪駐外代表？為何引言變專訪？

何志偉質疑，合約裡頭沒有，但卻出現獨家報導，是不想講清楚嗎？合約建議書中就有提到要訪問駐外代表，僑委會事前知情、事後也知道，外界卻不知道怎麼回事。

呂元榮答詢說，合約裡投並沒有這部分，不方便代替廠商發言。何志偉也批評，雙方是鬼打牆狀態，當然不用代表華視發言，但應該要搞清楚，要求僑委會進一步提供書面回復。國民黨召委江啟臣則表示，許多委員都很關心，相關資料要一併提供給委員會的所有委員。

呂元榮表示，標案依法辦理公開招標、公開採購，影片共分成12集，報導僑胞對台灣的貢獻，駐外使節是由他們見證、引言來介紹僑胞對台灣的貢獻，這是非常好的方式；且完全依據預算法規定，不得有任何置入性行銷，媒體報導中有獨家訪問，那都沒有標示廣告或僑委會的字樣，僑委會並沒有要求。