6至11歲兒童新冠疫苗今開打，接種廠牌為莫德納，兒科醫學會表示，兒童接種疫苗可降低感染、重症或傳給家人的風險，呼籲家長別挑選廠牌，「有什麼就打什麼」。

兒童新冠疫苗今起前進校園，開放6至11歲兒童接種，劑數2劑、間隔12周、劑量為成人的一半。臺灣兒科醫學會認為，Omicron大流行，兒童染疫人數不斷增加，雖然症狀輕微，仍有重症或產生多系統發炎症候群的情況，打疫苗利大於弊。

至於廠牌，國內目前只有莫德納可打，BNT要等到本月底或下月初。兒科醫學會強調，這兩種疫苗在臨床試驗上的副作用程度，多為輕度至中度，約3天內可緩解；受試個案無嚴重不良反應。

家長們擔心的心肌炎、心包膜炎，兒科醫學會指出，在大規模施打的國家中極為罕見，且明顯低於青少年發生率。反而根據資料顯示，美國、英國、澳洲兒童染疫後的死亡人數，是打疫苗後通報心肌炎人數的2至10倍。

醫學會建議，若家長還是有疑慮，也不需要強制接種；因mRNA疫苗通常第二劑反應較大，可考慮先打一劑。