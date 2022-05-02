蔡英文總統接見「第24屆國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章獲獎團隊」並致詞(總統府提供)

蔡英文總統接見「第24屆國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章獲獎團隊」並致詞(總統府提供)

國內疫情快速延燒，蔡英文總統今天表示，目前，因應疫情進入新的階段，政府透過輕重症分流的方式，來確保醫療量能的充足。居家照護的民眾，可以透過線上視訊方式會診，透過醫療科技來落實防疫工作。她也承諾，政府會與大家共同努力，繼續為臺灣的生技醫療產業，打造國際級的競爭力。

「第24屆國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章獲獎團隊」獲獎團隊代表，今天由生技醫療科技政策研究中心董事長王金平、總召集人陳維昭率領，衛生福利部次長石崇良陪同，赴總統府拜會蔡英文總統。

蔡英文致詞時表示，「國家生技醫療品質獎」是生技醫療界的奧斯卡，「SNQ國家品質標章」則是高品質生技醫療產品的象徵。她非常感謝生策中心過去24年來，持續努力舉辦選拔，促進臺灣生技產業的發展。

今天來到總統府的，是在醫療服務項目獲獎的醫院團隊。她特別感謝大家在防疫工作上的辛苦付出，一起守護全體國人的健康。看到大家在進行防疫工作的同時，也積極發展各種更為精進的醫療照護服務，證明臺灣的生技醫療研發能量，真的非常豐沛。

這次獲獎的名單中，有許多醫療院所融合物聯網、人工智慧等科技，大幅增進了精準醫療的發展及應用，也為患者提供了更完善的醫療品質和服務。蔡英文指出，臺灣具有資通訊產業的優勢，以及生醫領域的強項互相結合，這就是臺灣在精準醫療領域，能夠具有世界級競爭力的重要基礎。

她說，疫情期間，各種新的醫療科技在防疫工作中發揮了重要的功能。目前，因應疫情進入新的階段，我們也透過輕重症分流的方式，來確保醫療量能的充足。

蔡英文指出，前幾天，針對輕症和無症狀患者的居家照護，指揮中心也說明「視訊診療」的掛號會診流程。居家照護的民眾，可以透過線上視訊方式會診，經醫師判斷，如果需要到院診察，醫院可再做安排，有了醫師的處方箋，也可以透過藥師送藥到宅服務，取得藥物。「這就是透過醫療科技來落實防疫工作，非常好的例子」。

她期待未來獲獎團隊能有更多的經驗交流，互相學習夥伴優勢，創造豐碩的成果。並承諾，政府會與大家共同努力，繼續為臺灣的生技醫療產業，打造國際級的競爭力。