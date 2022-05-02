徐熙媛（大S）2月在韓國登記結婚，嫁給24年舊愛、南韓團體「酷龍」成員具俊曄，隨著具俊曄追愛飛抵台灣見大S後，小倆口已在台、韓兩地完成結婚登記，並在台北享受新婚生活，大S和具俊曄結婚後都相當低調，不過韓國46歲歌手沈泰允則在IG曬出，收到大S和具俊曄聯名的祝賀花環，這也是兩人結婚後首次以夫妻名義送上的祝賀。
韓國46歲歌手沈泰允近期開新餐廳，特別的是，他收到來自具俊曄和大S聯名的祝賀花環，沈泰允在IG開心表示：「來自台灣的禮物」，沈泰允視具俊曄如哥哥，兩人除了有音樂交流外，也曾一起設計服裝和周邊商品，沈泰允更對大S表示歡迎，隔空呼喚大S是「大嫂」，沈泰允還和大S照片玩自拍，並在鏡頭前比出手指愛心。
沈泰允透露，他和具俊曄是多年好友，看到具俊曄找到幸福，讓沈泰允感到開心，他真誠地祝福新婚的具俊曄和大S永遠幸福，並希望彼此在人生的新起點都有好的開始，未來也能互相支持。大S和具俊曄跨海送花籃，不只為好友的餐廳事業加油打氣，這也是小倆口婚後首次以夫妻名義送上的祝賀。
大S與具俊曄婚後雖然低調，不過兩人一舉一動都是焦點，具俊曄日前就把手臂刺上「熙媛」2字的韓文刺青，脖子則是英文「Remember Together forever（記得永遠在一起）」，全都是在向大S告白，閃瞎大批網友。
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