武陵農場櫻花樹結果，火紅的櫻花果吸引松鼠、小鳥及獼猴悠閒覓食。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場櫻花樹結果，火紅的櫻花果吸引松鼠、小鳥及獼猴悠閒覓食。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場2萬1000多棵櫻花樹，可以結成難以數計的櫻花果。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場櫻花遠近馳名，每年吸引大批遊客爭睹，目前正值櫻花結果季節，火紅櫻花果高掛樹上，吸引松鼠、小鳥以及獼猴悠閒覓食，模樣相當逗趣。武陵農場副場長胡發韜表示，農場有2萬1000多棵櫻花樹，可以結成難以數計的櫻花果，數大便是美，也令許多上山的遊客大開眼界。

副場長胡發韜指出，許多遊客一定欣賞過武陵農場美不勝收的櫻花，但不一定看過櫻花結的果，農場櫻花樹目前陸續結果且逐漸成熟，一顆顆火紅火紅的櫻花果高掛上上相當美麗。

櫻花果富含高單位維他命C及礦物質，是猴子、小鳥、松鼠的最愛，「龐克小子」冠羽畫眉大啖櫻花果模樣，交織成一幅賞心悅目的景致；條紋松鼠啃吃櫻花果更顯得討喜；而獼猴更是一會爬上、一會躍下摘果實大吃一頓。

胡發韜指出，武陵農場擁有2萬1000多棵櫻花樹，可以結成難以計數的櫻花果，沒被吃掉的果實掉落土地，變成明年櫻花的養分，是大自然生態系生生不息的循環，也造就武陵農場多樣化生態系的一大助力與無名英雄。

此外，武陵農場的楓葉開花了，部分已慢慢形成楓葉特有的翅果，翅果成熟時，隨風遠颺飄散，落地之處若土壤肥沃則適合發芽，就有機會長成新的武陵楓樹。從現在開始至5月底，都是觀察的好時機，非常適合作為小朋友的科普教育專題研究題材。

胡發韜說，楓樹的翅果依不同品種有不同顏色，有的是紅色，有的是青綠色，也有一些是淡黃色或黃綠色，原則上都是屬對生，一次結一對2個翅果，一個翅果一片翅膀，當成熟離開母樹時，就像竹蜻蜓或螺旋槳一樣飛翔旋轉，非常特殊美麗。