新北市長侯友宜今天上午到景新國小視察學生居家照護關懷方案。（新北市府提供）

對於國內確診不斷攀升，新北市長侯友宜 今（2）日上午特別到新北市中和景新國小視察，了解校方對於學生健康、心理及學習關懷照護方案的落實情況，侯友宜說，面對疫情不同的衝擊，學校採取的應變除了以高低風險來分類外，對於家長及學生的需求都要細膩執行到位。

侯友宜說，新北市面對不同的疫情狀況去處理不同的態樣，由校長擔任指揮官來全盤掌握，至於防疫物資或相關的配備等，目前供給的量都足以處理任何狀況，所以在學生關懷這一個區塊，教育局一定會扛起責任，不但給予健康關懷、心理諮商，也幫助居隔者在過程當中滿足他們一些行政上的需求。

學生居家照護關懷計畫包含健康、心理及學習關懷3大項目。學校健康關懷以居家學習學生為主，確診學生主要則由醫療體系照顧其健康狀況。老師每日實施線上教學時會關心學童身心健康、生活照顧及學習情形，而學校行政人員或教師會關心匡列居家學習或自主健康管理學童歷次快篩或PCR篩檢情形予以紀錄。校護則將統計資料提供所在行政區衛生所進行追蹤分析，針對需要醫療照護確診的老師及學生，主動轉介通知健康照護責任醫院提供服務。

在心理關懷部分包含居家學習及確診學生，學校輔導教師及心理師以電話、視訊或利用通訊媒體等方式與師生保持聯繫，掌握身心狀況及需求，並提供專業心理輔導或諮詢服務。而學校社工師也會針對原服務個案學生及其家庭，協助連結急難救助相關資源。

學習關懷部分，教育局備妥3萬台行動載具及9千張4G門號(SIM卡)，訂定線上補課資訊設備借用注意事項，更建置單一認證親師生平台及停課不停學，學習送到家專區，提供超過110項免費的政府及民間學習資源及各種視訊教學工具、線上教學平台課程地圖，讓居家學習有充足資源。

教育局補充，目前已將「學習送到家，線上學習這樣做」各項線上資源置於新北市親師生平臺，並已要求學校再次進行線上教學演練，近期盤點好線上數位教學資源，因應疫情班級暫停課程所需。另針對疫情快速變化，已彙整學校跟家長容易產生疑義，教育局已彙整Q＆A並公布在官網防疫專區，同時也提供最新校園防疫資訊於「新北學bar」臉書粉絲專頁上，供學校及家長隨時查閱。