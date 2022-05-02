多家外媒上月29日報導，號稱擊落40架俄軍戰機、綽號「基輔之鬼」的身分曝光，同時也已於3月13日遭多架俄機圍攻陣亡，但隔天烏克蘭空軍隨即出面「闢謠」，稱「基輔之鬼」實為為了激勵官兵士氣所創作的虛構角色。消息一出後立刻引起台灣鄉民熱議，還有人「不敢置信」：遊戲裡的角色怎麼會死？

據《泰晤士報》等多家外媒上月29日報導，號稱曾擊落40架俄軍戰機、綽號「基輔之鬼」的烏軍飛行員，其名字為塔拉巴爾卡（Stepan Tarabalka），官階為少校，且已不幸於3月13日出動時，遭遇壓倒性俄機圍攻而陣亡。

但隔日（4月30日），烏克蘭空軍司令部隨即在臉書發文澄清，稱「基輔之鬼」是軍方為激勵官兵士氣所創作的虛構角色，旨在彰顯烏軍捍衛基輔領空、第40戰術航空旅高素質飛行員的集體精神；烏方並指出，塔拉巴爾卡確已陣亡，但他並無個人擊落40架敵機之情事。

由於先前「基輔之鬼」英勇事蹟被廣泛轉傳，許多國人也聽聞「其人其事」，備受關注，如今卻突然被證實根本沒有基輔之鬼這個人，隨即引發國內網友討論。不少網友對此消息十分傻眼，有鄉民忍不住說「遊戲裡的角色怎麼會死？」（在「基輔之鬼」傳言初次出現時，網友便指出其成績可能只有電玩能達標）、「死了還被拚命消費」；也有鄉民指出「網上之基輔之鬼戰鬥畫面疑似合成」、「能擊落40架次敵機大概只有二戰時戰機大量出動且以機槍做為武器能可以達到了」。