面對新北市提出居隔轉型的議題遭中央卡關一事，新北市長侯友宜今 （2）日上午視察校園居家照護關懷方案時，再度向中央喊話，期盼中央能夠趕快核定，讓新北市來試行，否則傷害到的除了醫療量能外，還有公衛體系的運作將會面臨更大的挑戰。

侯友宜表示，新北市在昨天的統計裡，包含1萬5000多名居家照護在內，連同確診個案、居家隔離人數，總共有6萬多名民眾需要被照顧，而這些人有許多都是公衛體系、行政機關及區公所等第一線的工作人員，然而現在的防疫工作目標應該要擺在中重症的照護，讓醫療量能能夠確保，所以居隔轉型勢必是要走的一條路。

侯友宜舉居家照護為例，他說如果不是當初新北市率先採取居家照護，如今這1萬5000多名居家照護的個案要如合擺到集中檢疫所當中？他認為居隔制度要從現行的被動式管理轉變成自我居隔管理，政府則是站在監督輔導的角色，協助民眾做好自主管理，讓行政體系的流程簡化，才能把目標明確地放在中重症患者。

最後侯友宜補充，目前第一線人員在服務過程當中還是聽到很多民怨，主要在於中央的trace系統沒辦法順利執行，這樣的情況不但會造成時間的落差性，也可能會造成更多的落網之魚，而這些問題都已經講了很久，期待中央能夠將這些問題解決。