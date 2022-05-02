陳芳語（Kimberley）與交往近2年的男友林利豪分手後，在網路節目《驚奇玩起來》公開出櫃，認了「我男女都喜歡」，大方承認雙性戀身分，直率性格讓她圈了不少粉，近來曬出去花蓮太魯閣玩的照片，不僅身上穿的小可愛藏不住傲人北半球之外，還大方曝光一張邪惡視角照，吸引6萬粉絲朝聖按讚。

陳芳語在instagram曬出去花蓮太魯閣砂卡礑步道玩的照片，只見她全身天空藍色系的造型，與當地藍天白雲的好天氣相呼應，不過傲人身材比起當地美景更搶盡目光，只見她身穿短版的小可愛，完全藏不住一對傲人北半球，不僅擠出一條深邃事業線，更幾乎要從小可愛彈出，尤其一張倒胸的邪惡視角照，更是讓所有人看的血脈賁張，此外還露出腹肌及性感水蛇腰，將完美體態展露無遺，短短時間就6萬人按讚。

對此，網友紛紛留言：「漂亮又性感的kim寶寶」、「好好給自己放鬆一下吧，每張都拍得好美喔」、「有腹肌好帥， 風景也好美」、「怎麼這麼辣，要流鼻血了啦」、「你真的超美的耶」、「女神的身材比例真好」、「趁機給自己一個超棒的旅行，這次照片的你好可愛好可愛」、「大自然是最棒的，看到妳開心我們也跟著開心了」。

陳芳語將於「2022 臺北亞洲同志運動會」閉幕典禮壓軸演出，日前排舞遇到2位變裝皇后踢館，但她不僅沒被比下去，還頂著其中一位變裝皇后「薔薇」的帽子性感走台步，展現出無人能及的氣勢，首次參加此盛會的她，更預告會帶來超級精彩的演出。