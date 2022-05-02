抗生素不是仙丹靈藥，但醫師在臨床上發現，有些患者會要求醫師開抗生素，或是開了抗生素卻沒有按照指示吃完，對此新竹國泰醫院婦產科醫師張瑜芹和三峽恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻指出，若醫師沒有開抗生素就代表該患者不需要，若醫師開了抗生素就要乖乖吃完，千萬不要自行停藥。

醫師張瑜芹和高銘鴻在臉書粉專發文，如果吃錯或是不按照指示吃抗生素，就容易產生抗藥性，並分享了4個抗生素的NG吃法。

1、切勿任意更改服藥時間和劑量：抗生素按時服用並吃完，整個療程才有效，千萬不要以為身體已經痊癒便自行停藥。

2、非細菌感染疾病不要使用：抗生素只適用於細菌感染類疾病，濫用將造成身體負擔或產生抗藥性。

3、不要跟制酸劑、牛奶或鐵劑一起吃：奶類製品、果汁其中的鈣、鎂離子會和抗生素結合，降低吸收與療效。

4、勿自行購買或服用：需由專業醫師診斷發炎情況是由細菌引起，才會開立服用。

張瑜芹和高銘鴻提醒，正確的抗生素吃法，是要依照醫師指示、固定間隔服用，如果不小心忘記了，要盡速補吃，讓血液維持一定濃度的抗生素；至於服用完整療程也很重要，因為抗生素有一定的劑量與療程天數，藥必須吃完，才能完全消滅細菌。

除此之外還要注意藥品間的交互影響作用，就診時就先告知醫師目前正在服用的藥物，避免交互作用影響彼此的療效或損害身體健康；吃藥時則需搭配至少300 c.c.的溫開水，以免膠囊型抗生素留在食道造成傷害。