苗栗縣北橫公路全長將近11公里，其中北橫地下道（永貞地下道），自2017年通車以來，汽機車道時常有淹積水問題，加上地下道內燈光昏暗，讓地方擔憂有交通疑慮。縣府工務處指出，目前已規畫整修計畫，將在6月發包招標，屆時將封路進場施工修繕。

縣府從1998年起規畫興建北橫公路，總經費將近48億元，路線西起國道3號竹南交流道聯絡道路永貞路，往東沿中港溪經過北橫地下道穿越國道1號、頭份大橋、雞心壩、斗煥坪、內灣村，直到三灣水頭屋大橋銜接台3線峨眉橋，直到2020年12月底才全線通車。

其中，北橫公路頭份市永貞路至頭份大橋段的永貞地下道，全長3.47公里，通行至今將近5年，因為鄰近中港溪流域，即使沒有下雨，車道卻常有淹、積水問題，影響用路人安全。

苗縣府工務處養護科長蔡政新回應，先前機車道滲水問題 已有在底下埋設導管，目前是主車道滲水比較嚴重，除全面檢修滲漏，也會汰換地下道內的燈具，並重新鋪設路面，讓用路人方便行走。

縣議員黎煥強說，永貞地下道機車道，前幾年雖有設置側溝，稍微解決淹積水，但現在連汽車道都滲水很嚴重，目前頭份大橋正在施工，如果不走永貞地下道，民眾只剩下中興大橋可走，相當不方便。

他表示，除汽機車道有地下水滲漏，地下道的機車道昏暗，如果有行人或民眾騎腳踏車，機車族如果沒注意，就可能因為速差大導致事故發生。

縣議員曾玟學也說，民眾如果要往中港溪畔「河背」地區、頭份殯儀館方向，就會行走永貞地下道，使用率很高，但路面坑坑疤疤，不僅機車道狹窄、道路伸縮縫又常常長青苔，容易讓人滑倒，他建議除修繕地下道，也把汽車道變更為混合車道。

蔡政新指出，目前修復工程預算書已經審查完畢，預計2到3個禮拜後發包招標，修繕工程經費約400萬元，屆時因為必須封路施工，因此也會召開地方說明會再進場施工。

縣府工務處長古明弘說，永貞地下道因為鄰近中港溪流，其地下水位高、水位壓力大，加上今年3月地震不斷，才會導致地下道結構體有裂縫， 地下水因此竄流而上，針對滲漏問題，縣府將積極修繕。

另外，針對汽車道部分，他表示，將邀集警察局、頭份公所等單位到場會勘，並評估將汽車車道改為混合車道的可能性。