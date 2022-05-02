台灣帥氣男星彭于晏，無論男女老少都認可他那張剛毅帥臉，飄散出的一股陽剛男子味，配上一身精壯結實的大塊肌肉，躋身華人圈最帥男星之一，近幾年他將演藝事業重心轉向大陸，人在上海活動的他，日前才因前往社區做核酸檢測被認出，打扮輕鬆簡單與醫護人員合了影，後來又陸續有民眾偶遇，不過他穿搭被評論太過隨意，似乎是否因此受到壓力，穿搭明顯花了不少心思。

這幾天下來，上海封城彭于晏也連帶影響，並未有安排工作，每天跟粉絲分享做菜照片，還有下樓外出遛狗，某天他穿著黑色短Ｔ上衣出門，下半身則是一件寬鬆灰褲，親民答應和粉絲合影時，隨手整理頭髮便用帽子遮住，臉上也沒上任何妝，被網友指責巨星穿搭似乎太隨意了些，於是接下來被偶遇幾天，他花心思在打扮上做出變化。

1日彭于晏，再次和民眾偶遇合影，這次他戴上一頂亮橘色帽子、上衣採用後磅設計，布料上也沒有產生太多皺褶，一眼望去衣物領口都還是完好狀態，應該是還剛買不久，下半身褲子的質料也還不錯，看上去簡單又有型。這張合影照片被PO上網後，有位粉絲就笑稱彭于晏上次瞎穿合照過後，這次穿搭明顯就是有花心思下去，相當可愛用心。

彭于晏左圖被笑穿搭隨意，被議論後穿搭變得很有型。(圖/微博)

網友留下評論：「我們小區要是有彭于晏我倒垃圾都穿晚禮服」、「等我住進這小區我也要去偶遇他」、「哈哈哈研究穿搭起來了好可愛」、「他的壓力來了」、「這神仙小區也是令人羨慕忌妒恨」、「彭于晏瞎穿也是很好看的呀」、「全小區女性扔東西都要畫全妝的程度了」、「我真是太羨慕死了偶遇網友啊」引發網友暴動。