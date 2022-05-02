努力是一種生活態度，只要你有前進的目標和方向，什麼時候開始都不嫌晚，如果有好運加持，那離成功也不遠了。《網易》網站運勢專欄點名，生肖豬、雞、蛇五月起吉星高照，好運來報到， 只要再接再厲，那麼成功便指日可待。

▍生肖豬

屬豬的朋友從五月開始吉星高照，你們會認認真真地去對待自己的事業，堅決不偷懶。漸漸開始心裡有了野心，生活有了樂趣，不會羡慕別人和別人比較，開始早睡早起，當你們決心要認真做事的時候，就是你們發達的徵兆。

▍生肖雞

屬雞的朋友從五月開始運勢好轉，你們會突然覺察到自己的不足之處，開始接受別人的建議，身邊也會有貴人幫助，你們會變得越來越強大，不久之後，就能感受到來自於心靈深處的力量，使你們越來越優秀。

▍生肖蛇

屬蛇的朋友從五月開始八面威風，氣勢非凡，你們激情滿滿，很有決心和毅力，若是不成功就絕不會停歇下來，於是在你們的努力之下，近期你們的付出也會逐漸得到回報，人生漸入佳境。