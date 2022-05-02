想要成功瘦身，就得從挑選好的食物開始，小心吃錯東西會讓減重徒勞無功！營養師朱瑞君在臉書粉專PO文指出，遠離6類食物有助提升體內代謝、降脂肪肝，就能打造易瘦體質。

現代人肥胖比例增高，根據國健署統計，18歲以上成人過重及肥胖比率逐年上升，2016年至2019年平均過重率達47.9％，等於是接近2位成人就有1人過重。除此之外，國人十大死因即有8項與肥胖相關，包括癌症、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化等。

因此營養師朱瑞君特別提醒，遠離以下6類食物，有助於養成易瘦體質，打造健康體態：

▍反式脂肪

炸物、高溫烘培糕點、奶精等，可能含有反式脂肪，容易堆積體內心血管，不易排出。

▍含糖飲料

高糖分的攝入，容易改變肥胖荷爾蒙，增加胰島素抗性，養成易胖體質。

▍精緻碳水化合物

這類食物的血糖負荷很高，容易快速轉為脂肪囤積。

▍重金屬汙染食物

大型深海魚類易有重金屬汙染，長期大量攝取會對大腦、肝臟、腎臟造成損傷，降低體內代謝。

▍加工食品

加工食品營養價值低，建議進食以原形食物為主，盡量避免加工食物造成身體代謝負擔。

▍過量酒精

每日酒精攝入量，男性不應超過25克，女性不應超過15克，過量容易養成脂肪肝。