在高雄市內門區被稱為「石頭里長」的謝振城於2020年8月，在石頭里長影音平台上罵中國庶民黨主席蔣臨沂，包含三字經、垃圾、詐騙集團等，令蔣覺得受辱提告，要求民事求償200萬元，橋頭地院判賠10萬元確定。

蔣臨沂說，謝振城於2020年8月3日及同年8月5日，在直播節目中公然侮辱他，令他的名譽受損，精神上受到極大痛苦，因此向謝振城提告民事求償200萬元。謝振城罵蔣臨沂的言詞包含王八蛋、臭雞蛋、騙子、畜生，以及三字經與五字經等。

謝振城對此回應，他是因為蔣臨沂以不當言詞評論其他女性，對此感到生氣才會說這些話，並無惡意，且蔣提告的200萬元不合理，對此提出抗辯。

橋頭地院審理後認為，雖然謝振城辯稱他是為了蔣的不當言詞評論女性才辱罵蔣，但這不能合理化謝的行為。至於蔣提告要求償200萬元，比照兩人的學經歷與收入，蔣臨沂是黨主席、碩士畢業，月收入約10萬元；謝振城才國小畢業，目前擔任里長，只領取里長的事務費，沒有其他薪資，法官認為判賠10萬元比較恰當。不得上訴。