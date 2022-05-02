疫情持續升溫，有家長對於新的匡列政策感到不滿，家長說，接到補習班通知班上有他校同學確診，要預防性停課10天，補習班停課沒問題，但是否算密切接觸者，是否需要匡列居家隔離，完全不清楚。

家長指出，打電話給教育局則推給衛生局，衛生局則稱補習班非長時間接觸，但所有小朋友都待在室內上課長達2-3小時，這樣還不算密切接觸者，萬一真的染疫怎麼辦？

家長質疑，學生下課後肚子餓到補習班，難免會脫下口罩吃個麵包或點心，國小生怎麼可能會乖乖戴好口罩，如果全補習班都不用匡列，再回到各校上課，那其他同學確診誰負責，對於這樣的匡列標準，家長直呼，「真的很誇張」。

此外，各縣市不同調對於許多跨區就學的學生造成困擾，有家長指出，大兒子在台北市就學，小兒子在新北市就學，台北市因實施遠距線上教學演練，必須請假陪他，然後還要送小兒子去上課，搞得手忙腳亂，政策不統一苦了所有父母。

台北市考量下周開始有期中考，國高中恢復實體課程，但仍鼓勵學校實施遠距教學，但有家長也好猶豫，擔心疫情影響，國中會考將在5月21、22日舉行，如果到學校上課，有其他同學染疫被傳染，不能考試該如何是好，家長說，疫情變化大，中央應統一政策，應該全數停課，而不是讓各校決定。