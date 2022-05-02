合歡山正值杜鵑花季，適逢五一連假，大批民眾開車上山一睹花景，但因山上停車格數量少，導致違規亂象頻傳，上月30日更出現投機民眾在擋風玻璃夾上白紙，企圖佯裝成罰單，以躲避警方開罰，但一眼被執勤員警識破，吃上違規罰單。

臉書粉專《中橫路況交通資訊站》4月30日分享一張照片，指出有自小客車駕駛違規在合歡山停車，還在擋風玻璃夾上一張白紙，企圖假裝成警方舉發的罰單，好免去被警方開罰，但人算不如天算，小伎倆被執勤員警一眼識破，警方依法針對違規行經進行舉發，將正版的罰單擺在冒牌的白紙旁，畫面十分逗趣。

貼文曝光後，火速引起網友熱議，不少網友表示，「本想以假亂真，哪想警察不是那麼好矇的」、「原來還有這種操作」、「夾個衛生紙擦眼淚用」；還有網友調侃，「誤會了，車主是先墊一個白紙，讓雨刷有個縫隙好讓警察開單好放」、「人家的意思是要開什麼法條警察自己填」。

對此，警方回應指出，若違規停車達2小時以上，依法可進行連續舉發，既使違規車主沒移車，仍可繼續開罰；警方呼籲民眾切勿以白紙蒙混過關，並強調員警開單前，均會確認時間、地點、車號以及上一單舉發的日期，建議民眾若來合歡山，須耐心等候車位。