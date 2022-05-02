國人飲食補鈣、熱炒店配菜常見的小魚乾，竟被驗出含海洋微塑膠。國立中山大學海洋科學系研究團隊調查7個亞洲國家、14項魚乾產品，發現海洋微塑膠會透過濾食性魚種回到你我的餐桌上，台灣人常吃的「丁香魚」也榜上有名，研究結果也獲國際期刊採用。

中山大學研究團隊利用顯微鏡檢視塑膠微粒的型態，透過傅里葉轉換紅外光譜儀及拉曼光譜分析塑膠的種類，發現小魚乾中的微塑膠中將近80％是塑膠纖維、其次是塑膠碎片。種類以聚乙烯（PE）為主，而這些微塑膠可能來自於大型塑膠碎片分解，以及人為廢水排放所造成。

研究結果顯示，微塑膠在小魚乾的含量可能會受小魚的種類和大小的影響，平均每隻小魚乾含微塑膠多寡依序是日本、中國、斯里蘭卡、南韓、越南、台灣及泰國。其中以日本產的小鱗脂眼鯡，俗稱臭肉鰮所含的微塑膠最高，平均每隻魚最多可能含有2個微塑膠。台灣常見的丁香魚乾，含微塑膠的魚隻數量佔比約為3.2％，意即平均食用31條魚乾就有可能會攝入1個微塑膠。

中山海科系教授兼海科院院長洪慶章指出，夏威夷東邊延伸到加州外海的「海洋塑膠墳場」約是台灣領土40倍大，微塑膠的數量更是「以兆計」，這些微塑膠可能會透過海鮮產品進入人類體內，許多研究已報導這些微塑膠進入很多海鮮產品，例如牡蠣、貽貝及文蛤中，但在眾多的海鮮產品中，甚少研究小魚乾製品中微塑膠的含量。

洪慶章表示，小魚乾是亞洲地區普遍的開胃小菜或零食，來源主要是鯷科（Engraulidae）及鯡科（Clupeidae）魚類等濾食性魚種，透過細密的鰓耙攝食水體中的藻類及浮游生物，容易誤食塑膠微粒並累積在體內。小魚乾幾乎整尾被食用，等同增加消費者攝入微塑膠的風險。

「海洋微塑膠最後還是回到人類餐桌上，目前對人類健康的衝擊尚未確定。」洪慶章呼籲，減少使用一次性塑膠用具，才能避免更多塑膠製品進入海洋環境。