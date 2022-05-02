全台疫情確診人數持續增加，台北農產運銷公司累計確診已達210人，尤其第一果菜批發市場確診人數高達186人。農委會主委陳吉仲表示，今晚起無論是否接種3劑疫苗，承銷人、拍賣員、北農員工等需快篩陰性才可入場。

根據北市府統計，北農一市截至昨(1)日已累積確診186人，二市則為24人，總計210人，為避免影響拍賣業務，北市府市場處日前已要求北農訂定持續營運及人力備援計畫，包括延長拍賣時間、擴大預約交易、調節一市到貨量、調度現有其他部門人員、召回退休拍賣員等因應作為，不輕言休市。

陳吉仲表示，上周已經請三位督導的副主委分別的督導果菜批發市場、漁市場和肉市場，上周也已行文中央流行疫情指揮中心，若和確診者密切接觸可以篩代隔，承銷人因為還有家人可替代，但拍賣員人數是固定的，若出現確診人數就會減少，批發市也就無法作業，預計先運作一周。

陳吉仲說，昨天台北市副市長黃珊珊有打給他，針對北農一市所有拍賣員和其他員工等，今晚進入北農一市要快篩陰性才能進入，快篩試劑已和CDC爭取，北市府也已行電子公文，讓進場能被管控，市場也能正常運作。

台北市市場處批發市場科科長張育瑋指出，目前疫情延燒，即使接種完三劑仍出現確診，但因為拍賣市場交易方式不同，相關普篩將先於一市進行為期一天的試辦。

但是否是一周每天篩還是7天篩1次，北農總經理翁震炘回應，得視快篩試劑的到貨量才能安排。

國民黨立委洪孟楷指出，不能讓其他縣市的批發市場也承擔這樣的風險，密切接觸者有家人、同住者、同事等，萬一不幸被居家隔離，對整個市場運作都會大受衝擊。

陳吉仲說，北農以篩代隔北市府已同意辦理，其他縣市批發市場希望也比照辦理，上周已經行文CDC了，這一兩天就能夠確認。