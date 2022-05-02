由大陸國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發的Omicron變異株新冠病毒滅活疫苗臨床研究，1日正式在杭州市完成第一劑接種。這也是全球首支針對Omicron進入臨床試驗的滅活疫苗。中國工程院院士李蘭娟表示，當前Omicron病毒仍舊嚴重威脅著人員健康，相關疫苗的研發工作意義重大。

根據中新網引述李蘭娟說，Omicron變異株的疫苗研發非常重要，當然原來的疫苗還是有效的，但針對變異株的疫苗研發以後，將可能有更好的免疫效果。這也證明大陸在抗疫工作中的速度與效率，信通過嚴格的臨床研究，能對疫苗安全性有效性進一步證明，來保障以後的疫苗應用。

至於具體臨床效果如何、已經接種過新冠疫苗的人員能否繼續接種？李蘭娟表示，需要分階段通過臨床反應進一步探索驗證。

李蘭娟介紹，本次針對Omicron變異株的疫苗研發啟動於2021年12月9日，並於2022年4月26日獲得大陸國家藥監局臨床試驗批件。