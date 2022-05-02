國內新冠疫情嚴峻，快篩試劑實名制上路，但數量有限讓不少民眾一劑難求，有網友在《Dcard》抱怨，他收到朋友轉傳網路有商家販售快篩試劑，主打免排隊，讓他憤怒表示，靠關係也低調點，貼文一出，不少網友認同的說：「我也有看到」、「不知道這個會不會有盜版的問題」不過也意外釣出其他快篩廠商回應。

日前有網友在社群網站《Dcard》發文，他收到朋友傳來的訊息，有廠商人在網路上販售快篩試劑，並在Instagram限時動態中寫下「免排隊，需要找我，輕鬆入手。」讓他傻眼痛罵，這行為簡直是把乖乖排隊買試劑的民眾當笨蛋，若真要靠關係也請低調一點。

貼文下引起不少網友共鳴：「我也有看到，1支390」、「我也不懂為什麼要搶啦，隔離乖乖在家待7天的話也只需要1支來判斷自己有沒有確診而已，我爸的朋友每天都在篩，好像巴不得自己確診一樣」、「有可能是假貨，怎麼驗都陰性的那種」、「我之前聽還有靠關係1支15的，便宜到我不敢相信那個有用」、「不知道這個會不會有盜版的問題」。

也有自稱是快篩廠商的網友跳出來解釋：「我爸媽都進200賣200 完全沒賺，問他們幹嘛不賺他們覺得這錢沒必要賺，趕快幫助大家比較重要，好險我們家不靠這個維生，我們有醫療器材販賣執照所以不是違法的喔」、「不一定是靠關係啦，就跟快篩廠商買超大量，然後賣給小賣而已。市場會缺貨也是被政府徵收掉，所以導致外面現在賣很貴啊！快篩商路過」。