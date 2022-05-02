上海疫情未止，截至今（2日）凌晨，仍有441例重症和93例危重型患者留院接受治療，目前約1.4萬個封控區涉及276萬人，代表逾八成人已脫離封控區。上海市今召開防疫記者會，指上海市疫情形勢總體穩中向好，社會面清零工作已進入「關鍵攻堅期」，需加強消毒等防疫工作。

上海市副市長劉多表示，當局派員到各社區消毒，目前市內1.3萬個小區完成消毒殺菌。對於民眾擔憂快遞包裹是否帶有病毒等問題，防疫部門已展開專項行動，在全市各小區設置快遞物品集中消毒區域，日均消毒包裹近100萬件。相關部門將繼續提高清潔消毒的強度和質量，不留死角。

上海市大數據中心黨委副書記邵軍表示，為穩步推進復工復產，加強電商平台、快遞等行業從業人員健康管理，「隨申碼」上線後民眾可申請「復工復產人員返崗電子通行證」，列入白名單企業的員工可申請「上海市保供配送人員通行證」等。目前累計發放復工證5851張和通行證近8.8萬張。