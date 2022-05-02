花蓮吉安鄉「嘉德花田」達1.5萬株的萱草朵朵盛開，園主免費開放參觀，還提供線上賞花服務，透過繽紛的花朵，撫慰因疫情而緊繃的心情。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉「嘉德花田」達1.5萬株的萱草朵朵盛開，園主免費開放參觀，還提供線上賞花服務，透過繽紛的花朵，撫慰因疫情而緊繃的心情。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉「嘉德花田」達1.5萬株的萱草朵朵盛開，園主免費開放參觀，吸引不少民眾前往賞花。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

春天百花齊放，有傳統母親花之稱的平地金針花「萱草」，近日隨著母親節的到來朵朵盛開。花蓮吉安鄉「嘉德花田」，園區內種植高達1.5萬株的萱草，顏色有黃、粉橘，還有雙色等，園主除免費開放參觀，還提供線上賞花服務，在疫情嚴峻下，透過繽紛花朵，撫慰民眾緊繃的心情。

位在吉安鄉廣豐路及廣賢二街交叉口的嘉德花田，園區內種植萬株花朵，包含萱草、玫瑰花、孤挺花、蜀葵花、紫藤花、吊鐘花及馬齒莧等，每年5月繽紛盛開，壯觀景色相當吸睛，且園主曾永坤免費開放參觀，吸引許多民眾前往賞花，其中，「萱草」因顏色繽紛，朵朵爭奇鬥豔，高頻率的打卡焦點，成為園區內的人氣王。

園主曾永坤指出，萱草即為平地金針花，8年前，將原先種植蔬菜的五分田地改植花苗，經農改場技術輔導，陸續種植萱草1號粉佳人、2號艷紅佳人、3號甜蜜佳人、4號俏佳人及5號黃天鵝，目前園區內近1萬5千株，4月中旬開始開花，直到現在變成一片美麗花海，將持續盛開到6月。

嘉德花田雖免費開放民眾參觀，不過正值疫情嚴峻之際，曾永坤考量民眾不敢出門，更在臉書粉絲專頁上，提供免費線上賞花服務，利用繽紛多色的花朵，紓解民眾緊繃的壓力。

吉安鄉長游淑真感謝曾永坤，願意將自己辛勞栽植的花園，免費提供親近土地放鬆心情的好地方，讓不少外地旅客，年年必前往欣賞這片台灣美景「平地金針花田」，進而提升吉安鄉的知名度。