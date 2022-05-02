新冠肺炎疫情延燒，連日來確診皆突破萬例，演藝圈也陸續傳出藝人確診，日前才在台中演完舞台劇的藝人郭子乾，昨（1日）晚驚傳確診，讓這段期間接觸過的所有人紛紛快篩確保安全，目前他人則是在家進行隔離。

郭子乾日前結束工作，從台中返家後發現身體出現不適狀況，包括喉嚨痛、流鼻水、全身無力等感冒症狀，沒想到快篩竟是陽性，讓他趕緊進行隔離，隔天去醫院做了PCR也是陽性，經紀人表示，「郭哥目前正在隔離，有一些咳嗽、喉嚨痛的症狀。而同住的老婆、小孩也隨即進行了快篩，目前結果都為陰性。」因為隔離的關係，郭子乾接下來的工作都先暫停，包括舞台劇、演講，及電視劇、網路節目的拍攝都將等到郭子乾恢復健康後再進行。

經紀人透露，郭子乾目前狀況正在隔離中，輕症喉嚨痛全身無力咳嗽。也已通知魔法阿媽相關演員工作人員郭哥確診，但因為大家演出每天都有快篩，至今為止都是陰性，還不知道今天之後其他人的狀況。另和郭子乾一起演出舞台劇的兒子郭德君的快篩陰性，老婆也是快篩陰性。現在三人都在家裡一人一室隔離當中，三餐起居由經紀人幫忙張羅，經紀人表示常用藥和三餐他這邊都會幫忙。

春河劇團執行長郎祖明表示演出時演員每天都會進行快篩，工作人員也是全程戴口罩，已經通知所有演員郭子乾確診狀況，提醒大家持續注意身體狀況，目前尚未有人員回報快篩陽性狀況。