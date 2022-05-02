嘉市＋60 水上分局淪重災區 每間辦公室都有人中鏢 13:012022/05/02 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉市＋60 嘉縣水上分局疫情燒不停 分局幹部認：有點嚴重。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市今天新增60例確診，包括12歲以下6例、12至64歲49例、65歲以上5例，其中有32例為確診者的密切接觸者，居家隔離期間陰轉陽或匡列居隔採檢PCR陽性；而嘉義縣警局水上分局疫情燒不停，有警官表示，目前僅有28名內勤人員分流上班。 據指出，水上警分局幾乎每間辦公室都傳出員警染疫，已調度派出所員警來支援；分局幹部坦言有點嚴重，但不方便說染疫狀況，今天內勤有28人可分流上班，下午說明分局防疫因應措施。 台南確診＋280 雲林首度破百 嘉縣新增85例本土 高達4成5感染源不明 # 嘉義 #確診 #警分局 #採檢 #居家隔離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉市中油漲租50倍 勞宅自救會抗議 04:102022/04/30 地方新聞 夏日女神打造賽！健身房祭獎金60萬吸「享瘦」族報名 18:362022/05/01 生活 桃園＋2784 市內2長照中心爆多人群聚 14:462022/05/01 生活 苗栗＋83 因應疫情升溫專責病房從122床擴增至148床 13:522022/05/01 生活 基隆安養中心傳群聚感染 6旬翁快篩陽後亡 死因待查 16:362022/05/01 生活 高屏619例創確診新高 台東新增75例 04:102022/05/02 地方新聞 桃園＋2193 鄭文燦示警：確診數每5天翻2.54倍 14:572022/04/30 生活 《半導體》十銓經典延續 推GD360E ARGB一體式水冷 16:182022/04/30 財經 臺南柳營規模3.9極淺層地震 最大震度嘉義縣3級 04:062022/05/02 生活 雲嘉南＋537 台南今起3天開2處快篩站 04:102022/05/02 地方新聞 嘉義市今增33確診 12歲以下占12例 15:242022/04/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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