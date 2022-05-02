嘉義市今天新增60例確診，包括12歲以下6例、12至64歲49例、65歲以上5例，其中有32例為確診者的密切接觸者，居家隔離期間陰轉陽或匡列居隔採檢PCR陽性；而嘉義縣警局水上分局疫情燒不停，有警官表示，目前僅有28名內勤人員分流上班。

據指出，水上警分局幾乎每間辦公室都傳出員警染疫，已調度派出所員警來支援；分局幹部坦言有點嚴重，但不方便說染疫狀況，今天內勤有28人可分流上班，下午說明分局防疫因應措施。