即使全球疫情進入後期，但經濟衝擊仍需要時間消化，尤其供應鏈上還有供不應求問題，使得通膨數據居高不下，因此民眾該如何透過理財降低通膨的影響，成為近年來的熱門話題。知名團購達人486先生分享，自己每天買十張同一家公司的股票，持續一年多的時間，預計今年可以獲利2500萬，而他投入的金額高達2億更讓網友們驚訝不已，許多人紛紛留言求教學。

486先生在個人臉書粉絲專頁上表示，每年的通膨大約3至5%，錢如果一直放銀行就會被吃掉，因此他決定開始投資，「幾年前買了幾十公斤的黃金，我買的主要是 PAMA 1KG金塊，一塊黃金約116.7萬元，前幾天的黃金價格價格為188.5萬元，我在一盎司大約在1066.93至1100之間的價格買，前年在1900左右賣，公司總共獲利1500萬。」

此外，他也曾請投顧公司進行操作，一年獲利約500萬，近期則轉戰股市，「這幾年我看準一支保守穩健的股票，對，就一支，每天買10張，買了一年多吧？總共投入兩億元，去年先別說股利，就說今年的操作預計可以獲利2500萬。」

486先生強調，不管錢多或錢少，一定要投資來對抗通膨，否則辛苦錢就在不知不覺中被吃掉。文章引起網友們熱烈討論，許多人對於486先生的財力相當驚訝，「想跟大哥學習理財，通膨很有感」、「投資眼光真讚，大哥果然厲害」、「本多終勝」、「有想法也有行動的人永遠都是贏家」、「佩服，光砸這麼多錢進去就非常厲害了。」