《華爾街日報》引述知情人士稱，中國政府正在考慮推動一些科技巨頭向政府提供1％的股權，並讓政府在企業決策中發揮直接作用。

報導表示，中國政府已在一些互聯網內容公司持股1％，如熱門短影片平台TikTok的所有者字節跳動，以及營運微博平台的微博公司。

消息人士稱，該計劃現在可能擴大到其他技術平台營運商，如中國市值最高的公司騰訊控股有限公司，以及食品外賣服務巨頭美團。

消息表示，通過持有少量股權並更多參與公司營運，政府可以確保科技公司與政府的總體政策保持一致，而公司本身一般不反對政府入股，因為這有助於它們管理原本不確定的政策風險。

另方面，知情人士透露，中國互聯網最高監管機構將於本周與該國陷入困境的科技巨頭舉行會談，討論監管行動事宜。這次會議視為一個信號，即表明官員們承認在中國經濟前景因嚴格的抗疫措施愈發黯淡之際，監管行動對該私營部門造成了影響。

據了解，中國正準備暫停其長達數月的針對科技公司的監管行動。目前官員們正力圖阻止該國經濟前景的迅速惡化。一位人士表示，監管機構正計劃暫緩實施限制年輕人花在手機軟體上時間的新規定。