儘管今天上午雨勢不歇，但快篩站仍湧入人潮。(曹婷婷攝)

新化篩檢站首日完成171人篩檢。(曹婷婷攝)

台南市今天起連續3天上午在南區松柏育樂中心和新化體育公園設快篩站，儘管天候不佳，整個上午都陰雨霏霏，但快篩站湧入人潮，松柏篩檢站首日篩檢217人，有21人陽性；新化篩檢站篩檢171人，15人陽性，2篩檢站採檢陽性者也當場完成PCR採檢。

因應染疫人數持續增加，台南市從5月2日起至5月4日連續3天，每天上午9點至12點於新化體育公園及南區松柏育樂中心開設2個快篩站，提供「確診者的密切接觸者」民眾前往篩檢。

新化體育公園上午10點多已有百餘人報到，其中，新化高中傳出學生1名學生確診，該班級緊急停課1天，有學生由家長到校接送後，直奔快篩站採檢。衛生局統計，首日2快篩站有388人篩檢，採檢陽性有36人，均已完成成PCR採檢。

由於這波疫情造成不少學生確診，教育局指出，6至11歲施打疫苗，各校明天（3日）回收意願書、完成造冊，衛生局也將舉辦說明會，預計5日即可開始施打。