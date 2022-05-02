基隆市信義區某養護中心爆發群聚感染，目前累計12人確診，其中1人身亡。負責人今日向市府喊話，相關單位不要再走流程，耽誤弱勢、體質不好個案，盼能建立單一窗口，組成病毒快打部隊，迅速控制疫情。

該間安養中心4月30日執行例行性快篩檢查，其中1名工作人員陽性，衛生單位昨立即針對其餘46名住民、工作人員實施PCR採檢，今日結果出爐，10人陽性。

衛生局表示，安養中心總計47人，目前12人染疫，其中1人死亡，除今早公布10人確診外，死亡個案PCR也呈陽性，另加上指標個案。此外，確診住民朝就地照護或移地照護進行，若無症狀或輕症可就地照護，將視住民身體狀況評估。

安養中心負責人今日出面受訪指出，中心4月30日爆發群聚感染後，有立即向市府通報，但走流程實在太害人。他提及，一開始先是由社會處造冊，衛生局5月1日下午才依名單，派醫院進入為所有人員實施PCR採檢，但當天上午已有1名具心血管疾病住民離世，家屬盼能立即處理後事，但市府處理速度慢，直到晚間9時許，大體經PCR確診染疫，才交由家屬。

安養中心負責人說，許多住民家屬很擔心，希望盡快處理，盼未來社會局、衛生局能整合、視同作戰，設置特殊對抗病毒單一窗口，遇到量大時，才能有效控制病情。他強調，相關單位不要再走流程，「應該像處理火災」立即解決，切勿耽誤弱勢、體質不好個案。