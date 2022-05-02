行政院主計總處日前預估，全年經濟成長率可能下修，但「保4」應無問題。國發會主委龔明鑫今（2）日指出，不會發生像其他國家有負成長的情況。

經濟委員會2日處理審查111年度中央政府總預算有關國發會及所屬主管預算凍結案等24案。

立委邱志偉質詢時說，物價波動，如果台幣持續走貶，面對通膨壓力是否更大，是否有對策，還是只能升息？

龔明鑫對此表示，確實台幣走貶，面對通膨壓力更大。至於升不升息，則由央行理事會獨立運作，會綜合考量，看國際環境跟國內狀況。

邱志偉再問，經濟成長率穩定，停滯性通膨可能性低，但薪資調漲物價一定會上漲，印尼棕櫚油禁止出口又禁止出口，萬物齊漲帶動薪資調漲，會不會陷入螺旋性通膨？

龔明鑫則認為「還好」，因為1、2月實質性薪資成長，經濟成長率主計總處預估可以到4％，但還是要觀察，「不會發生像其他國家甚至產生負成長」。

面對立委賴瑞隆詢問，考量Omicron發展，站在競爭力跟整體經濟發展，是否認同共存？龔說「認同」。

對於中國實施封城或是清零，對台灣未來經濟影響，龔明鑫說，工業多少有影響，跟上海地區有供應鏈情況難免會有受到影響，台灣本身供應鏈顧好，受影響就小，台商也有因應做法。

龔明鑫說，長期供應鏈移轉會比過去更明顯，1日投審會也做了調查，台商願意回台跟移到東南亞意願提高。

賴瑞隆提醒，投資不穩定性高，希望以國發會高度，統合思考研議，有更清楚策略，推動台灣產業發展，讓國家競爭力提升。

龔明鑫說，主計總處目前預估全年經濟成長率還是保四，但往後經濟狀況還是要審慎觀察，尤其美國物價上漲率比較高，如果它比較積極升息，多多少少還是會影響實體經濟。