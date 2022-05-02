中市中山國中勇奪國光牌謝國城全國青少棒錦標賽冠軍。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

中山國中將以學校名稱代表我國參加2022年世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒錦標賽。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

中山國中勇奪國光牌謝國城全國青少棒錦標賽冠軍。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

國光牌謝國城全國青少棒錦標賽日前於台東開打，台中市立中山國中一路過關斬將，以4：2擊敗桃園市代表隊，奪得冠軍寶座、取得國手代表權，將以學校名稱代表我國參加2022年世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒錦標賽。台中市教育局表示，中山國中不斷展現「永不放棄」的精神，最終取得冠軍。

教育局指出，中山國中先取得台中市代表權，晉級全國賽後，先後擊敗南投縣及台南市代表隊，可惜與桃園市代表隊競爭A組勝部冠軍中落敗，但與南投縣代表隊的比賽獲勝，取得四強門票，並擊敗新北市代表隊晉級冠軍戰，最終擊敗桃園市代表隊，不斷展現「永不放棄」的精神，最終取得冠軍。

總教練藍文權說，這次沒給球員設定目標，畢竟球員才國一、國二，經驗較不夠，希望他們能放輕鬆，期許發揮平常練習的成果，在每一場比賽都能吸取經驗，最終能拿到冠軍非常開心，期待後面的選拔賽繼續取得好成績。

中山國中校長翁麗鳳表示，感謝市府教育局補助20萬元，讓球隊無後顧之憂，全力備戰與參賽，也感謝學校後援團體的支持，讓球隊持續獲得佳績，「堅持到底、永不放棄」是學校一貫的中心思想，盼藉此吸引更多想打棒球的孩子到中山國中學習。

教育局長楊振昇指出，市長盧秀燕支持學校棒球運動推展，為落實棒球扎根培訓，教育局推動「運動城市強棒計畫」，培育基層棒球選手、全面推廣學校三級棒球隊發展，完善相關軟硬體建設，每年補助學校棒球隊培訓經費，讓球隊都能全心準備比賽，獲得佳績。