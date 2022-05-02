Ace推出新單曲〈沒有你的生活像是個Nightmare〉。（索尼音樂提供）

Ace推出新單曲〈沒有你的生活像是個Nightmare〉。（索尼音樂提供）

剛升大一就參加歌唱比賽，一路挺進七強的「北極狼」Ace，因比賽與索尼音樂合作，將於3日推出首支單曲〈沒有你的生活像是個Nightmare〉，他藉歌唱出2年前面臨和女友必須遠距離談戀愛的心境，也因這次機會，他得以拍攝人生第一支MV，獲知場景設定在公路和海邊，加上他將在車旁演唱饒舌，於是出動爸爸借到一台閃亮Porsche敞篷車來配搭，看到跑車實體時，Ace一改饒手歌手酷酷的表情，笑說：「真的太帥，將來一定要賺錢買一台。」

〈沒有你的生活像是個Nightmare〉是Ace於2年前寫給青梅竹馬的情歌，他和大1歲的女友國中就認識，女友上大學後，與還是高三生的他展開遠距離戀愛，2人只有假期才能相見，遠距的失意情緒讓他靈感大發。如今熬過遠距離，Ace重新把這首歌拿出來重製，心境也截然不同，希望把這首歌送給同樣正處於異地戀的聽眾，Ace說：「只要彼此是相愛，距離一定不是問題．」

Ace在音樂上目標是小賈斯汀（Justin Bieber），無論創作或穿搭，都受到偶像影響，未來也會繼續向著這個目標前進。由於第一次拍攝新歌MV，Ace特別和爸爸商量，借到一台Porsche敞篷車來，讓MV更有可看性；拍攝當天凌晨4點就上工，且天氣睛朗，近中午已高溫30幾度，穿著針織毛衣的他全程戶外拍攝，更有一段公路奔跑的畫面，Ace都盡力完成。單曲推出後，Ace將參與7月17日舉辦的「王者之聲Legacy演唱會」，門票28日在KKTIX售票系統開賣。