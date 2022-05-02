國內本土疫情延燒，台北市信義區廣慈博愛園區社會住宅(C基地)近日又傳出工地移工確診，通報市府後卻無人理會，最後20幾名移工僅能徒步到北市聯醫忠孝院區求助。對此，北市勞動局指出，已請仲介及業主協助到醫院做PCR採檢，並沒有通報無人理會的情況，移工均已集中安置在宿舍。

廣慈社宅工程傳出約23名工地人員4月30日快篩陽性，包含本土勞工、工程師及20多名外籍移工，儘管當晚立即通報北市府，卻無人理會，隔天下午相關人員自行步行到北市聯醫忠孝院區求救。

對此，勞動局證實，4月29日有部分本土勞工確診，因此進行全員快篩採檢，有20多位移工快篩陽性，仲介與雇主帶去忠孝院區PCR採檢，已採檢完畢等待結果，並沒有通報無人理會的情況，移工均已集中安置在宿舍。

對於勞工步行前往醫院求助一事，都發局住宅工程科長魏國忠表示，若有專車都會派車載至醫院，依照中央指揮中心指引，快篩陽性者不得搭乘大眾運輸工具，只能自行駕車、騎車、步行前往醫院做PCR，步行也是符合規定。

至於C區工程進度是否受影響，魏國忠表示，待PCR結果出來後，再調整人力，目前仍力拚年底完工，不延誤工程進度。