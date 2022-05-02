History was made tonight at Dodger Stadium. 👑 pic.twitter.com/bjGNPf7AOF — SportsNet LA (@SportsNetLA) May 1, 2022

道奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）前役達成改寫隊史的壯舉，他以2700次奪三振超越老英雄寇法克斯（Sandy Koufax）而成為道奇第一人。美媒一般以「柯蕭成為隊史三振王」做為標題，但是《洛杉磯時報》一篇專欄盛讚「柯蕭已經是道奇隊史最偉大投手」而引來批評，至少老球迷完全無法接受。

寇法克斯的全盛時期在1960年代，他在道奇最後的短短6個球季（1961-66）拿了3次國聯賽揚獎，3次投手三冠王，1次國聯MVP，兩次世界大賽MVP，另外還有35次完封、115次完投，3個球季拿到25勝以上。

柯蕭的戰績當然也是殿堂級的，不過比起寇法克斯那驚人的6個球季，當代任何投手恐怕都難以相提並論。特別是在季後賽的表現，柯蕭過去常被詬病「季後賽軟腳」，寇法克斯的年代沒有分區系列賽，他在1965年世界大賽兩度完封勝，包括決生死的第7戰讓對手吞了鴨蛋，生涯季後賽自責分率0.95。柯蕭例行賽或許不輸寇法克斯，但柯蕭季後賽自責分率4.19實在差得太遠。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「當你把柯蕭拿來與寇法克斯比較，這就已經是最大的恭維了。在我看來如果只能選1人進球隊，我可以丟銅板來決定也不會吃虧。」

不過兩人比較的話題只是媒體炒作，其實柯蕭與寇法克斯的交情很不錯，柯蕭曾在節目談到寇法克斯的手掌非常大，拇指和中指可以把球圈起來。柯蕭非常尊敬寇法克斯，同時寇法克斯最喜愛的投手就是柯蕭，每一場柯蕭先發投球他都看過。