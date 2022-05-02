新北市長侯友宜今（2）日上午前往中和瓦磘溝視察整治工程，他表示自上任市長以來，針對新北市多處長年沉痾積淹水熱點，經過長期整治，目前已改善13個行政區內共50個積淹水點，除了改善積淹水問題外，更要改善環境，讓瓦磘溝不能再發臭。

瓦磘溝貫穿新北中和、永和，是南勢角溪的主要支流之一，早年更是新北新店及雙和地區的交通運輸重要水道，民眾可以在河邊捕魚抓蝦，但隨著都市化發展，僅剩市區排水防洪功能，而沿線多是人口密集處，污水下水道系統設置前，攤商、民生用水都流入瓦磘溝，經年累月的淤泥產生惡臭，成為眾所皆知的「臭水溝」。

侯友宜表示，對於新北市有水環境汙染的過去，將會全力進行整治，過去瓦磘溝環境惡臭，為了有效攔截汙染物進行過濾進而改善水質，設置了礫間曝氣處理場，並改建抽水站改善環境，期望2年內可以完成改善，除了一改瓦磘溝「臭水溝」的惡名外，還能提供市民休閒遊憩的場所。

水利局長宋德仁補充，瓦磘溝除了既有的排水功能外，隨著時代進步，更要「清」及「親」，讓居民得以親近，成為生活的一部分，因此水利局多管齊下，陸續進行相關整治工程，第一階段的「瓦磘溝河道水質及景觀改善工程」已在今年3月完成，透過礫間曝氣處理場淨化水質，對污染物進行攔截、過濾，預計每日可處理3000噸的污水，降低百分之70以上之污染物質，處理完之放流水可放回河道進行補水，減輕河川污染負荷。