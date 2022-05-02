一名體型較胖的男大生參加學校迎新宿營，卻在學長姐安排的「獻祭」活動中拿出一搓毛，為此被3名學長姐訕笑，集體霸凌說是私密處體毛。其中一名王姓學姐更在LINE群組中，不實指稱該學弟曾偷拍，氣得學弟提告，台北地檢署偵結，認為王女公然羞辱學弟身材，又無法證明他偷拍，依公然侮辱及誹謗等罪起訴。

2019年間，家住台北的王女舉辦中部某大學迎新宿營時，想出一個「獻祭」的遊戲，要求參與遊戲的大一新鮮人，從身體裡任意拿出一搓毛交差。當時胖學弟卻拿出一搓捲曲的毛，被王女等人嘲笑是私密處的毛，無論學弟如何解釋是他的頭髮都沒人相信。

後來王女變本加厲，與同學在LINE群組中留言霸凌該學弟，不僅誣指學弟曾偷拍，還大酸學弟身材，「那時沒開車輾他幾次，榨出來的油可以升起他媽的好大的火」，還有2人留言「看到他的照片就想打人」。

經該學弟提告，王女辯稱群組裡的留言只是意見表達，否認有公然侮辱。檢察官調查後認為，王女在群組裡公然指稱該學弟曾偷拍，事後卻拿不出證明，並以不雅字句公然嘲諷學弟的身材，貶損對方意圖明顯，考量她不認罪也尚未與對方達成和解，依法將她起訴。