111學年大學個人申請入學第二階段將於5月登場，不過另一方面，已經有台灣學生在大陸大學有了斬獲。本報查得華南理工大學、四川大學、中國海洋大學等3所985陸校已經公布對台招生錄取名單，其中四川大學原定招收15人，最後錄取了28人。

今年大陸大學對台招生有重大變革。過去陸校都是單獨對台招生，因此台灣考生可以「多校任選」；今年首度採聯招形式且只能「唯一錄取」，考生依據學測成績最多可申請6陸校、每校6志願，5月15日放榜，每人只能錄取1校1科系，以避免考生上了又不來讀，浪費資源。值得一提的是，若是落榜，今年也首度增加二招。

今年陸校對台招生報名時間統一是3月1日至31日，各陸校可自行決定4月1日至5月14日之間是否面試或筆試。5月15日由系統大陸普通高校依據台灣地區學測成績招收台灣高中畢業生（https：／／www.gatzs.com.cn／z／tw／getYxxxZsjzList.action）統一公布各校擬錄取名單。

不過事實上，已有至少3所985工程大陸大學提早宣布了錄取名單。位於廣東的華南理工大學，4月15日已初審完畢，4月23日面試，4月27日宣布錄取30人，包括12名台商子女學校學生。華南理工大學的學測要求是國英2科均標，數A或數B頂標，社會或自然前標。預計招收30人，錄取總成績的計算方式是「（3科學測總分÷45×100）×20％ ＋ 面試總分×80％」。

原本預計招收15人的四川大學，4月25日宣布錄取28名台灣學子。該校對台招生門檻是醫學院要求4科頂標，非醫學院要求4科前標。

位於山東的中國海洋大學，原本預計招收5人，4月18日宣布錄取1名台灣學子。該校的學測要求是4科前標。

另外安徽醫科大學宣布錄取17名台灣學子。該校學測要求是國英數任1科均標，不過數學科要求是數A。預計招收臨床醫學15人，口腔醫學5人；最後口腔醫學錄滿5人，臨床醫學錄取12人。

目前已通過初審名單的985陸校有：要求學測4科頂標、預計招收15人的哈爾濱工業大學，但初審合格僅1人；位於湖北的華中科技大學學測成績要求數A和自然2科頂標＋國英2科前標，預計招收8人，有10人通過初審。上述2校通過初審學子包括台中一中、師大附中以及成功高中等台灣明星高中。

已通過初審名單的211陸校有：位於上海的東華大學，26人通過初審；位於湖北的華中農業大學，3人通過初審（4科53級分、4科51級分、5科59級分）；以及同樣位於湖北的中南財經政法大學，209人通過初審；湖南師範大學195人通過初審，超過1／3來自台商子女學校。