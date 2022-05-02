繼高雄捷運黃線後，第4條預計推動「紫線」（高雄學園線），原本串連7所大學，並行經橋頭科學園區，全長約13公里，如今隨著台積電等重大科技大廠進駐高雄，帶動運輸需求，高市府擬將右昌高鐵線一起併入，向中央爭取經費，最快今年底提可行性研究。

高市議員黃紹庭日前於交通部門質詢時，關心未來高捷建設經費與相關進度。捷運局長吳義隆答詢時指出，「高雄學園線」原先排序並非不是優先，但北高雄產業發展多，目前往前移動，初步定位為高架、中運量，預計明年會提出可行性評估。

今（2）日高市議員陳善慧總質詢時則建議，將高雄學園線與右昌高鐵線結合，由於燕巢線沒有三鐵共構，還需轉乘公車，因此若捷運局要規畫路線應將右昌高鐵線一起列入，整體路網才會更加順暢。

吳義隆答詢時指出，本來考慮若兩條路線併一起，恐大幅增加成本，但如今隨著楠梓產業園區、橋頭科學園區等高科技產業將進駐高雄，對於運輸需求大增，因此會把這兩條路線併一起，向交通部爭取可行性研究經費。

捷運局指出，高捷紫線（高雄學園）為東西向，西起台17線與大學南路口（高雄大學旁），往東到樹德科大站，全長13.56公里。至於「右昌高鐵線」為南北向，南起左營高鐵站西側，止於燕巢線大學南路／德中路口，全長6.4公里，共6座車站。未來兩線若合併，總長約19.96公里，合計共有18站。