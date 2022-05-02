本土疫情持續延燒，許多民眾不管有沒有症狀，全湧入醫療院所採檢；有的人甚至只是篩個心安。今有醫師眼見急診室塞爆，急得呼籲「不要只知道自己要PCR ，忘了還有人要CPR」。

由於最近發生有就醫需求的民眾，因在急診外等太久，導致孩童喪命。胸腔暨重症專科醫師黃軒PO文，呼籲「不要只知道自己要PCR ，忘了還有人要CPR」。

黃軒指出，美國一項大型研究發現，在COVID-19大流行期間，民眾一窩蜂湧入醫院，造成急重症醫護人員過勞的比例，高達49.3%至58%；日本也超過50%。隨著疫情起伏不定，在急診或加護病房工作的醫護人員，壓力從未減輕。

「不要再去擠急診室了，你們很焦慮自己有沒有確診，跑來醫院做檢查，其實很容易塞車，不但使自己暴露在風險中，也害醫護人員負荷過重」。黃軒強調，那些真正需要緊急救護的病人，只因為大量民眾做檢查，造成他們錯過黃金治療時間。