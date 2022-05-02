蔡美華說，她是「米粉湯的女兒」，從小靠媽媽在菜市場賣米粉湯養大，讀書過程靠半工半讀及助學貸款，最懂基層民眾的需求跟感受。（盧金足攝）

參加台中市第13選區民進黨台中市議員初選的蔡美華，有一名好手藝的媽媽，今天煮出「有媽媽的味道」的料理，為女兒與支持者加油打氣。（蔡美華服務處提供／盧金足台中傳真）

民進黨大里霧峰區市議員黨內初選競爭激烈，除現任市議員李天生、林德宇，還有蔡美華、賴美連、張芬郁3名女將，拚5搶3的提名機會，正國會推出的新人蔡美華來勢洶洶，2日請出在新北市賣米粉湯的蔡媽媽南下台中，現煮米粉湯慰勞替蔡美華掃街拜票的大屯區民主聯誼會資深媽媽和幹部們，大家品嘗後紛稱讚「有媽媽的味道」。

蔡美華說，自己是「米粉湯的女兒」，從小靠媽媽在菜市場賣米粉湯養大，讀書過程靠半工半讀及助學貸款，最懂基層民眾的需求跟感受，希望未來有機會發揮自己的力量為基層鄉親服務，也與所有媽媽們呼籲支持者，民調期間一定要在家「顧電話、顧少年、顧美華」。

蔡美華指出，初選受到從黨外時期就成立的「大屯區民主聯誼會」支持，聯誼會成員日以繼夜陪同掃街，馬不停蹄的走遍選區爭取支持，甚至粉墨登場錄製影片推薦她，連他們的老婆也都擔任起電話拜票的主力部隊。

台中市第13選區，民進黨初選即將在9日至15日展開，初選最後一周趁著51勞工節補假午飯時間，蔡媽媽特地煮一鍋熱騰騰的米粉湯，為蔡美華及所有的輔選幹部加油打氣，感謝他們對女兒的支持。

大屯區民主聯誼會長林清煇及行政院顧問黃世殿均強調，蔡美華雖然是最年輕學歷也最高，但她非但沒有「新人加權」優勢，更沒有強大的基層組織。

此次民進黨內初選5搶3，蔡美華希望「世代接棒、栽培新人」，接到民調電話要回答兩次「唯一支持蔡美華」，才有機會讓蔡美華順利通過初選。

「米粉湯不是昂貴食材也沒有華麗擺盤，但是單純氣味卻讓人溫飽」，蔡美華說，吃到媽媽的米粉湯，更有氣力為明天的生活繼續打拚，她長期以來秉持著米粉湯精神，傾聽基層的心聲與感受，十年來蹲點基層為鄉親服務，希望以親切誠懇的服務熱忱，能獲得鄉親的感動與支持。