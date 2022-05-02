南區廟會直到深夜仍施放爆竹，鄰居抱怨電話打爆環保局。（南區區公所提供／程炳璋台南傳真）

台南市南區文聖堂新廟落成，1日號召80個陣頭聚集1萬人遶境灣里部落，是南區罕見大型廟會，龐大遶境隊伍從上午8時到2日凌晨2時才結束，煙火、鞭炮與鑼鼓吵翻天，台南市環保局共接獲74通檢舉電話，抱怨「歸剛欸」，認定廟方離譜行徑惡性違規，將與相關單位聯合開罰。

南區文聖堂供奉關聖帝君，最近重蓋新廟落成，展開遶境，吸引許多交陪境廟宇共襄盛舉，共有20頂神轎、80個陣頭參與，人數從原本規畫的2000人，一舉暴增到1萬人。

因參與人數眾多，廟方日前已與市府人員召開協調會，說好全部陣頭預計晚間10時15分入廟，1日陣頭人數暴增，不僅塞爆灣里地方道路，濱南路南往北的慢車道更被占滿，造成塞車民怨。

文聖堂1日陣頭遶境失控走調，晚間開始燃放爆竹、煙火，附近鄰居凌晨1時許仍聽見高空煙火、鞭炮兼鑼鼓喧天，維持秩序的警方半夜冒雨站崗，持大聲公要求禁止燃放爆竹，一度出動刑警列隊指揮現場交通。

整場廟會直到凌晨2時許才結束，民眾檢舉電話打爆台南市政府，從白天造成交通塞車、滿地爆竹到晚上鞭炮、煙火妨礙安寧都成民眾抨擊重點。

台南市環保局空噪科斥廟方離譜擾鄰行徑屬惡性違規，整晚接獲74通檢舉電話，包含空氣汙染、噪音與環境衛生3種類，將請廟方事後陳述意見，彙整資料後依照空氣汙染防制法（1200元至10萬元）、噪音管制法（3000元至3萬元）與環境清潔自治條例（4000元至2萬元）開單，不排除最高金額開罰。

台南市民政局宗教禮俗科表示，除了環保局開罰，將再依照台南市消防局、警察局相關法規，一併開罰。