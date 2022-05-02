鄭仲茵曾因為拍戲4天3夜都沒有卸妝、洗澡。（衛視中文台提供）

曾智希在拍攝螢幕初吻時，男友陳志強在一旁監督導致NG。（衛視中文台提供）

衛視中文台《一袋女王》日前邀請到江祖平、鄭仲茵、楊小黎及曾智希分享拍戲的艱辛，江祖平曾同時台北、台中兩地軋戲，高達13天無法好好睡覺，導致背不起台詞而當場痛哭，還因為失誤導致鋁門直擊額頭，血流滿面緊急送醫，她也因此感概的說大家可能覺得演員賺很多，但大多數賺來的錢都花在身體保養上面。

江祖平曾經同時拍棚內八點ON檔戲跟另一部外景戲，因為另一部戲的場景有三重、台中、台南三地，前期她就是三重、汐止兩邊跑問題不大，後來一個半月在台中拍攝，當時的她最操的狀況就是白天在台中拍，拍到晚上10點半前開車趕回台北拍八點檔，拍到隔天早上7點再下台中拍戲，這樣的情況連續了13天，也讓江祖平終於累垮，有天回到台中拍戲時，面對一連串5、6行台詞，她怎麼背都背不起來，但現場所有人又在等她，讓她壓力大到當場崩潰痛哭，好不容易台中拍完回台北後，工作人員直接把江祖平載去醫院打營養針，院方還建議她好好睡上一晚，但因為棚內還在等她，江祖平只能打完針後繼續進棚拍戲。

江祖平說同檔戲快要殺青前，有一場戲她被綁架關在倉庫，當時已經排練好江祖平喊「放我出去」三聲後一手敲門一手扶著門，外面的人再踹門進來救她，她手剛好可以擋住保護自己，結果正式開拍時，江祖平做完動作發現門外怎麼沒動作，手先放下來再要放上去的時候，鋁門直接撞上她的額頭，當下江祖平被撞到連退好幾步蹲了下來，想說導演還沒喊卡，正要站起來的時候直接跌坐在地上，接下來眼前一片模糊，血流滿面的她被直接送進醫院，也從此在額頭上留下一道疤。

鄭仲茵則是曾經在氣溫僅有7度的晚上泡在海水裡拍戲，當時劇組要她先下水適應溫度，雖然有穿防寒衣，但因為怕立領的防寒衣會曝光，所以只能往內折，一折就會進水，所以等於是整個人泡著水裡，但冷就算了，因為海浪翻湧一直把水性不好的鄭仲茵往岸邊打，導致沒有穿防寒衣的部位都被岸邊的藤壺刮破皮，一直拍到清晨才上岸，上岸因為找不到地方讓鄭仲茵梳洗，只能一路上開著暖氣載她回棚內擦乾、上妝，再拍到隔天中午錄過年特別節目，再錄到隔天清晨4點，當天再回海港拍完前幾天沒拍完的戲，鄭仲茵說她只記得當時大概4天3夜沒卸妝、沒洗澡、沒洗頭、沒睡覺。更慘的是，有場鄭仲茵被反綁在椅子上，還要被狼犬撲上身吃遍塗滿她全身的狗食戲碼，當狼犬撲上她身上的同時，椅子因為承受不了重量整張垮了，被反綁的鄭仲茵無法伸手支撐，只能直接摔倒在地，加上超過40公斤的狼犬為了吃狗食連她的頭都踩過去，讓鄭仲茵當下痛到不行，後來也發現右手食指骨頭裂開。

曾智希在拍8點檔時迎來人生的螢幕初吻，由於劇本上只寫深情擁吻，不知道該如何表演的她趕緊打電話跟男友陳志強求救，當時在演出舞台劇的陳志強接到電話後，立刻拉著同劇演員林東緒，透過視訊直接動作示範，不只動作程序一一解析，連如何展現深情的秘訣都完全傳授，讓曾智希安心許多。沒想到正式開拍時余秉諺卻只是借位親空氣，沒有曾智希預想的嘴唇接觸，導演也馬上喊卡質問為何沒有認真接吻，余秉諺只好回說：「因為兄弟在這，朋友妻不可戲」，原來拍戲當下陳志強也在現場親自盯場，為的是看兩人親不親得到位，此舉反而讓余秉諺有些放不開，不過後來在「動作指導」陳志強的引導下，兩人雖然NG了幾次，還是順利完成曾智希人生的第一場吻戲。

曾智希還說到因為自己台語不好，所以在拍戲時鬧了不少笑話，她印象最深刻的是，有一場她要急著問林萱瑜的傷口在哪，因為不熟悉台語的重音發音，她竟然說：「妳的country在哪」，結果導播不只喊卡還用台語回她說：「妳的country在台灣」，讓現場眾人笑到不行。衛視中文台最受歡迎的談話節目《一袋女王》將於5月2日(一)起改為周一到周四晚上10點播出，本集將於5月3日(二)晚上10點衛視中文台播出。