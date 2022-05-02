台中市有5座二類漁港，每年受到強勁東北季風挾帶飛沙侵襲造成嚴重淤積，其中北汕與五甲漁港長年使用率低，市議員吳敏濟2日為漁民請命，建議市府應輔導漁民轉籍或轉業，莫再投入大筆公帑修繕或疏浚毫無效益可言。海資所長吳建威強調，北汕漁港2013年起不再修繕，五甲漁港將輔導漁民轉籍。

台中市有松柏、溫寮、五甲、北汕、麗水等5座二類漁港，分別於大甲、大安及龍井等區，全是膠筏漁船靠泊。5座漁港因每年遭到強勁東北季風挾帶漫天飛沙襲捲，不僅漁筏出港作業險象環生，漁港還遭飛沙囤積航道，市府每年須編列1500萬元預算，針對5座二類漁港進行疏浚及整修。

吳敏濟指出，五甲每年與塭寮漁港合編500萬元疏浚預算，光五甲2011年至今已花費2105.7萬元，設籍漁船目前只45艘，2015年還有104次進出，從此就逐年遞減，2018年以後只有十多次，去年五甲船隻進出只19次；市府應仿照其他縣市只要連續幾年低度利用，即停止投入預算並考慮廢港，協助五甲漁民轉籍或輔導轉業。

海資所長吳建威說，市府近幾年投入五甲漁港清淤及建設經費已超過2000萬，因五甲北堤較短及東北季風強勁挾帶飛沙，清淤後不到1個月就再積沙，漁船出海次數每年都只有10幾次，可說是極低度使用；目前五甲漁港漁籍都「只出不進」，不能再有新入籍，市府將輔導轉籍到松柏與溫寮漁港，以利進出作業安全。