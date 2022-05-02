今（2）日是「3+4」上路第7天，但民眾買不到快篩試劑、PCR量能也不足，倉促的新政策造成許多亂象，國民黨台北市議員羅智強怒批用嘴巴喊共存只是變相的防疫擺爛而已；媒體人黃揚明也在臉書貼出1張照片，質疑「這樣的日常，是人民想要的嗎？」

羅智強今日在臉書表示，指揮中心說要實施居隔「3+4」，但快篩試劑與PCR量能是否足夠，卻是環環相扣的議題，而最近路上幾乎到處都有排隊人潮，不是排隊要買快篩試劑的人潮，就是排隊要做PCR的隊伍，直言草率的政策「造成不少民怨出現」。

羅智強指出，過去政府說要超前部署，但現在看起來卻是慢半拍，若真的要推動「共存」，應該要先解決人民遇到的問題，也就是近日大家都很有感的3+4草率亂象、快篩試劑超難買及PCR量能不足，並說「若不解決，嘴喊共存也將變相成為防疫擺爛而已」。

黃揚明也在臉書貼出一張空拍照，只見民眾在下雨天撐著傘、穿著雨衣辛苦排隊，只為了能夠買到快篩試劑，讓他質疑「這樣的日常，是人民想要的嗎？」