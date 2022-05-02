國民黨立委林奕華質詢僑委會委員長童振源。（摘自國會頻道直播）

立法院外交及國防委員會今（2日）邀請僑委會委員長童振源報告業務概況並備質詢，針對華視新聞台承接僑委會1200萬元標案，製作節目卻出現「獨家新聞」，國民黨立委洪孟楷質詢時痛批，若經費可以核銷，公務人員是違法的，不要強迫第一線公務人員做違法的事情。童振源答詢時則堅稱，一切合法，那是華視自己額外製作，應該由華視說明。

洪孟楷質詢表示，標案中明訂要在頻道中播放，1200萬中有200多萬就是用來購買頻道播放，時段播放都是預算編列，但每集45分鐘影片，僑委會廣告字樣卻只有出現6秒，這難道不是圖利華視，如果最後還讓經費核銷，公務人員是違法的。

洪孟楷指出，不要強迫第一線公務人員做違法的事情，預算中還有編列百餘萬元的行銷宣傳費，雖然是要行銷推廣影片，但這部分確卻未明確標示出機關廣告名稱，明顯是用大包案來規避小包案，社會大眾無法接受，不能因為電視台有後台就放寬、沒有背景就緊盯，若如此中華民國沒有法治。

國民黨立委林奕華質詢時拿出標案計畫書質疑出國旅費等200多萬都在標案內，卻出現置入性新聞，且計畫建議書中就有提到專訪駐德大使謝志偉的內容。林奕華追問「是否違反標案內容？」童振源則答詢說，「目前是沒有！」

林奕華也要求已經製作完成的前2集，前後都應該要明確標示機關名稱、廣告，儘管沒有要求華視額外製作，還是該追究華視的責任。

童振源表示，標案是總包價法，主題是要採訪僑胞的貢獻，共有12集，並非採訪大使的工作，那部分及新聞置入並非在標案內，並沒有額外要求華視製作。