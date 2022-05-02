台北市議員耿葳接獲陳情，懷孕的太太高燒38.9度打119遭到拒送。（耿葳提供／楊亞璇台北傳真）

台北市議員耿葳2日接獲民眾陳情指稱，自己確診正在醫院進行治療，懷孕21周的太太確診獨自在家居隔，前晚超過12個小時連續高燒38.9度，撥打119請求協助送醫，但119人員表示，若沒有喘、胸悶、呼吸困難等狀況就無法協助，耿葳質疑，難道要等到胸悶、血氧降低到全身發紫甚至無法呼吸才能送醫？

耿葳表示，陳情人因確診正在醫院進行治療，懷孕21周的太太確診獨自在家居隔，前晚超過12個小時連續高燒38.9度，擔心影響到好不容易經由試管才受孕的胎兒，太太先於1日晚間11點21分撥打119請求協助送醫，但119人員表示「若無喘、胸悶、呼吸困難等狀況就無法協助」。

隨後，收治在醫院治療的陳情人又於11點30分撥打119，激烈要求119協助將高燒懷孕的太太送醫後，才獲得協助，最後太太才被送往台大急診室。

耿葳質疑，目前確診在家照護者相當眾多，但每一個人的身體狀況都不同，也不知道何時身體狀況會突然間惡化需要請求送醫，「高燒到38.9的確診孕婦，還達不到送醫標準嗎？難道每一個確診者都要等到胸悶、血氧降低到全身發紫甚至無法呼吸才能送醫？」此認定標準會不會讓確診民眾感到更加恐慌與不安全呢？

耿葳說，日前新北2歲染疫童因在家中等不到相關單位協助送醫而病逝的案件，引發社會撻伐，之後指揮中心開放輕症居隔的確診者，可透過同住親友接送，或自行駕車、步行等方式，自行前往醫院，被外界稱之為「2歲童條款」，但前提是確診者身邊要有親友、家人可以協助，或者身體狀況足以自己撐到醫院。

耿葳指出，懷有身孕加上確診、高燒12小時以上，意識跟體力狀況可能都已經相當不理想，因為夫妻雙雙確診，先生被收治到醫院內只剩下太太獨自在家居隔，中央的1922占線打不通，若119還堅持一定要有那些症狀才能協助送醫的話，難保憾事不會在北市重演。

耿葳呼籲台北市政府立即重新檢視119送醫流程、患者資格、緊急送醫標準等，由於北市確診者與日倍增，119勤務相對繁重，照護案件更是呈倍數增加，這對於救護車輛、人力調度都是一個很大的挑戰，面對接下來越來越嚴峻的疫情，與可能越來越龐大的確診人數，應立即針對救護車量能上做監控與調整。

耿葳說，也需針對是否要開始集結民間救護車、防疫計程車及消防局救護車來分攤救護量能，等進行通盤檢討，避免救護量能超載，導致確診者發病卻求助無門。