為達成2050年淨零排放目標，國發會日前公布將有12項關鍵戰略，會在行政院永續會上討論，並於年底前陸續完成。國發會今（2）日指出，永續會工作會議將於5月召開，並視需求彈性加開場次。不過據悉，相關議程還未定案。

經濟委員會今處理或審查111年度中央政府總預算有關國家發展委員會及所屬主管預算凍結案等24案。

根據國發會提供的111年度預算凍結案報告指出，政府已成立「淨零排放路徑專案工作組」，由「去碳能源」、「產業及能源效率」、「綠運輸及運具電氣化」、「負碳技術」及「治理」等五大工作圈進行淨零排放路徑技術評估及藍圖規畫，並邀請中央研究院及工業技術研究院提供專業諮詢。

報告提到，由於公眾對淨零轉型的接受度，將是決定淨零轉型政策能否成功的關鍵，尤其建立社會支持體系，用以支持、協助與輔導受衝擊族群適應轉型至關重要。因此，溫管法修法草案（現為氣候變遷法）中，政府已明列協助公正轉型為因應氣候變遷相關方案的基本原則。

報告也提到，在擬定淨零路徑過程中，各工作圈也已啟動社會對話，3月30日行政院政務龔明鑫率同環保署、經濟部、科技部、交通部及內政部正式公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，未來將擴大與社會群眾對話，凝聚轉型共識，落實公民參與並共同擘劃國家發展的大方向，讓淨零轉型成為台灣發展的新動能。

報告指出，永續會已責請18個核心目標工作分組、專案小組及工作圈加強督導與落實目標，並須召開工作分組、專案小組會議就指標執行進度等進行檢討，考量各工作分組多於今年2至4月召開分組會議，永續會工作會議亦預計將於今年5月召開，會議重要結論後續亦將提報至永續會委員會議，並視需求彈性加開會議場次。

立委陳淑華質疑，氣候變遷法分工由永續會，國發會是幕僚單位，最近一次開會甚麼時候？上一次又是甚麼時候？她認為，一年才開一次，行政院永續會功能不彰，提醒行政會同意永續會作為整體分工協調，很危險，害怕最後拿民間單位做背書工具，沒有組織重整無法改變現況。

龔明鑫說，永續會會前會4月已經開過，5月馬上開執行會議。他也強調最後不會讓民間單位背書，功能已做改變。