有妨害性自主前科的蘇姓男子，2020年在臉書認識一名女子，相約到旅館泡溫泉、聊天，蘇男欲親吻她並發生性行為遭拒，竟加以恐嚇脅迫她，致使她心生畏懼不得不同意讓蘇男與她性行為，台灣高等法院依強制性交罪將蘇男判刑3年2月。可上訴。
前年蘇男與剛滿18歲的女子在臉書認識而為朋友關係，蘇約她在同年10月9日晚上10點到一家溫泉旅館泡溫泉、聊天，蘇要求性行為遭拒絕，竟恐嚇「如果做不到當初就不要隨便答應」、「已經不想用社會事的方式處理事情了」恐嚇她。
蘇男還以用力拉開門、大力放下東西製造聲響，脅迫被害女子，致她因而心生畏懼不敢反抗、拒絕，不得不同意讓蘇男強制性行為得逞。
新北地方法院一審及高院二審都認為，蘇男為逞私慾，對被害人強制強制性交，動機不良，嚴重損害被害人身心健全，惟念及他能坦承犯行尚有悔意，且已與被害人達成和解，並已支付賠償金額，但因蘇男是累犯，判處3年2月徒刑。
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