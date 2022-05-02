全台兒童莫德納疫苗今（2日）起開打，雲林縣提供注射的診所不多，雲林縣衛生局表示將於5月10日在校園集體施打，各國小已於4月28日發送家長同意書，目前還不知道家長意願。雲林縣議員李明哲、王又民、林岳璋在縣議會表示家長普遍焦慮，無所適從。

李明哲指出，兒童莫德納疫苗是新冠肺炎最初爆發後研製的疫苗，疫情發展迄今是否還適合兒童打，中央有無提出國際認證的安全報告？據他聽到家長的意見都是「不敢打」、「再看看」。

李明哲說，家長最擔心的是若發生不良作用怎麼辦，要如何處理？也搞不清楚所謂「兒童BNT疫苗」是當初設計給兒童打的嗎，還是台灣發明的名詞？「藥害」不能視為是必要的犧牲。

他建議衛生局建請中央讓兒童使用口水篩劑，鼻孔篩劑對大人已甚是痛苦，小兒若因戳鼻子傷害鼻腔，後遺症會很長久，未來上學前如果以口水快篩，兒童可受到保護，家長也不用焦慮。

縣議員王又民、林岳璋也表示，兒童疫苗政策讓家長很擔憂，兒童要不要打，怎麼會是讓父母自行考慮決定？

衛生局長曾春美表示，兒童打莫德納疫苗是中央衛福部邀請專家討論的結果，必須家長同意才能施打，考慮期有7天，如果施打後有不良反應，衛生局會通報中央疾病管制署。

曾春美說，自中央獲得的訊息是兒童莫德納疫苗若有不良反應也跟大人差不多，像是發燒、痠痛、心肌炎等。兒童打疫苗不強迫，家長有7天可請教醫師後決定。至於口水篩劑建議，會反映中央參採。

曾春美表示，根據中央統計Omicron病毒造成的病例99.7％是輕症，中央政策是減災、與病毒共存，醫療量能放在中重症患者，未來等級是否下降只報中重症患者個案數，指揮官表示「不排除」，在這過渡時期，政策變動快速，衛生局同仁全員總動員配合，也盼民眾體諒，若有疫情問題可打專線（05）5345811洽詢，一定有人接電話處理。